Maltempo in provincia, lavoro per i vigili del fuoco. Chiusa una corsia della Gardesana

Non ha provocato danni particolarmente ingenti fino ad ora il maltempo che ha interessato la provincia di Verona, tuttavia i vigili del fuoco riferiscono di essere stati chiamati a più di qualche intervento, mentre alcuni provvedimenti sono stati presi e alcuni torrenti sono sotto osservazione.

Circa 25 gli interventi svolti dai pompieri, fino alle 17.30, in zona lago. Peschiera del Garda, Lazise e Bardolino i territori interessati, dove si sono verificati alcuni allagamenti in abitazioni che hanno richiesto il prosciugamento dei locali, è stata registrata qualche caduta di rami ed alberi che ha causato disagi agli utenti della strada e anche qualche smottamento.

Per quanto riguarda quest'ultimi, Veneto Strade ha informato che nel pomeriggio di domenica è stata chiusa duna corsia della Sr 249 Gardesana Orientale al confine tra Bardolino e Garda in via prudenziale, a causa del crollo parziale di un muro di sostegno strada provocato dalle piogge.

Sono sotto osservazione i livelli idrometrici di Adige e Squaranto, mentre a Tregnago sono stati chiusi i guadi sul progno Illasi, come segnalato dal sindaco Simone Santellani sui social.

Bardolino

Il Comune lacustre ha comunicato che "a Bardolino, Cisano e a Calmasino continua dal mattino il monitoraggio del territorio da parte del sindaco Daniele Bertasi, affiancato da Polizia locale, Protezione civile e Vigili del fuoco per verificare i danni causati dalla grande quantità di pioggia caduta domenica 23 giugno, causando alcune criticità ora sotto controllo.

Non ci sono stati danni a persone, ma le ingenti precipitazioni hanno ingrossato i corsi d’acqua, facendo saltare anche diversi tombini e causando degli allagamenti in alcune strade e qualche smottamento.

Le criticità maggiori si sono registrate a Calmasino, in località Cristo, dove si è verificato uno smottamento a cui stanno lavorando gli operai del Comune, per liberare la strada e ripristinare la circolazione.

Occhi puntati anche sul Rio Bisavola e alle situazioni di criticità verificatesi in strada Pozza Amara, strada delle Giare e località Paerno, dove una famiglia ha lasciato per precauzione la propria abitazione, in attesa che la situazione meteo migliori".

«Per tutta la giornata siamo stati in sopralluogo sul territorio, verificando l’evoluzione della situazione e gestendo le situazioni che mano a mano si presentavano – informa il sindaco Daniele Bertasi –. Ci siamo adoperati subito per mettere in sicurezza le zone interessate dalle criticità, che ora sono sotto controllo. Continueremo a tenere alta l’attenzione, in attesa che le condizioni meteorologiche migliorino e facciano rientrare l’emergenza».

Sopra, operai del Comune di Bardolino al lavoro in località Cristo a Calmasino per liberare la strada da uno smottamento. Sotto, un argine ceduto a causa delle forti piogge di domenica 23 giugno.