Maltempo dal lago all'Est Veronese, grandine a mucchi a Badia Calavena

Le previsioni meteo indicavano maltempo in questo inizio di settimana. E l'intensità dei fenomeni preannunciati avevano fatto scattare l'allerta gialla della protezione civile in tutto il Veneto. Un'allerta che è stata prolungata con qualche piccola modifica almeno fino a domani, 27 luglio.

Ed il maltempo si è manifestato in forme diverse nella provincia di Verona, in particolare questa mattina. In zona lago, un temporale ha fatto piovere acqua e grandine, soprattutto dalle parti di Bardolino. Pochi, comunque, i danneggiamenti e gli allagamenti. Ma la grandine è caduta anche nella fascia settentrionale dell'Est Veronese, vicino al confine con la provincia di Vicenza. È stata relativamente lunga la perturbazione su Badia Calavena, dove la grandine ha formato strati simili a cumuli di neve. Le nubi, poi, si sono spostate verso est, portando la grandine anche sul territorio di Vestenanova.