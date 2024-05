Maltempo, chiuse scuole in tre comuni. Viabilità interrotta per frana sulla SP 14b

Piove tante e forse anche più del previsto in questo 21 maggio da allerta rossa per il maltempo in provincia di Verona. Un'allerta massima motivata anche dalle forti precipitazioni della scorsa settimana. L'acqua già piovuta non ha fatto in tempo a defluire, creando danni immediati all'agricoltura e possibili danni futuri con la pioggia che sta cadendo dalla notte scorse.

Il rischio più grande in questo momento è quello delle frane e degli smottamenti. I livelli dei fiumi e dei torrenti viene costantemente monitorato ma non stanno superando i livelli di guardia. Basso dunque, per ora, il rischio di uno straripamento o di una rottura degli argini. Si sono, invece, già verificati delle piccole frane a San Giovanni Ilarione e a Bosco Chiesanuova. Ed il cedimento avvenuto tra Arzerè e Corbiolo, a Bosco Chiesanuova, ha costretto la Provincia di Verona ha chiudere il traffico sulla Strada Provinciale 14b.

Per precauzione, nella giornata di oggi, sono state chiuse tutte le scuole nei comuni di San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara e Vestenanova.

Scuole aperte invece a Tregnago dove però a preoccupare è il torrente Progno. Per questo il Comune di Tregnago ha chiuso i guadi.

Infine, nel capoluogo la centrale operativa della polizia locale di Lungadige Galtarossa sta seguendo in tempo reale l'evolversi della situazione meteo. Chiesta la massima attenzione per chi si mette alla guida di veicoli.