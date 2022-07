Circa 80 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento che si è abbattuto sulla zona di Verona

Alle 9.30 di martedì, erano circa 70 gli interventi compiuti dai vigili del fuoco in provincia di Verona a causa del maltempo che si è scatenato nella serata di lunedì, altri 5 o 6 erano in coda e 4 invece in atto: si tratta soprattutto di alberi e segnali stradali abbattuti, coperture danneggiate, rami pericolanti.

A provocare i disagi è stato il forte vento che ha soffiato su tutta l'area scaligera, portando i cittadini a chiamare in massa vigili del fuoco e polizia locale. Da Verona alla Val d'Illasi, dalla Bassa al Villafranchese.

In città le raffiche hanno provocato alcuni danni al palco dell'Arena dove era atteso il concerto di Nick Cave, il quale è dunque iniziato in ritardo per permettere ai tecnici di porvi rimedio. Problemi anche al Teatro Romano, dove si è svolto il concerto dei Black Pumas, mentre nel resto della città rami spezzati e alberi abbattuti hanno causato diversi problemi, ma fortunatamente nessun ferito. Numerosi anche i cartelli stradali divelti e alcuni danni sono stati registrati anche per il distaccamento di alcuni calcinacci, finiti sulle auto in sosta come accaduto in viale della Repubblica.

A Bionde, frazione di Salizzole, il vento ha scoperchiato il tetto di una ditta di go kart, proiettandolo ad alcune decine di metri di distanza, senza coinvolgere mezzi o persone, ma danneggiando i cavi dell'alta tensione che portano elettricità in un paio di abitazioni. Black out sono stato registrati in diverse zone della provincia, mentre altri interventi sono stati segnalati a Legnago, Cerea, Lavagno, Nogara, San Giovanni Lupatoto, Belfiore, Isola della Scala e Povegliano, ma anche a Buttapietra, Arcole e Bovolone. In quest'ultimo Comune, nella frazione di Villafontana, è stato danneggiato il quadrante dell'orologio del campanile.

I pompieri sono dunque stati chiamati in causa un po' in tutta la provincia, per cercare di intervenire sui vari problemi legati al maltempo.