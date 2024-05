Maltempo, oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco veronesi. «Ma il peggio è passato»

Il peggio è passato, ma il maltempo che ha interessato il Veneto da mercoledì scorso, 15 maggio, ha lasciato danni importanti. Non ci sono state né morti né feriti, ma sarà lungo il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La situazione più critica che si è venuta a creare oggi è la rottura di un argine del Muson in località Rustega a Camposampiero, in provincia di Padova. E i vigili del fuoco sono intervenuti con soccorritori acquatici alluvionali per recuperare le persone rimaste isolate nelle strade invase dall'acqua.

Gravi anche gli allagamenti nel Trevigiano, in particolare ad Asolo e a Castelfranco Veneto, per l'esondazione dell'Avenale. Lì, gli interventi dei vigili del fuoco riguardano prevalentemente prosciugamenti di piani interrati e piani terra.

In tutto il Veneto, l'aggiornamento alle 11 di questa mattina indicava che le sale operative dei vigili del fuoco avevano ricevuto circa 2.500 chiamate di soccorso per il maltempo. Gli interventi già eseguiti dagli operatori sono stati 860, mentre 1.200 situazioni sono state risolte senza l'arrivo dei vigili del fuoco.

Nel Veronese, le chiamate di soccorso sono state 248. Gli interventi eseguiti con squadre dei vigili del fuoco sul posto sono stati 140, mentre 97 sono stati gli interventi non più necessari.

E insieme ai vigili del fuoco e ai volontari, sono impegnati contro il maltempo anche 400 uomini e donne dei Consorzi di Bonifica veneti. Le loro operazioni per far fronte a queste forti precipitazioni erano iniziate prima delle piogge con lo svuotamento dei canali per prepararli ad accogliere le onde di piena. In tutta la regione gli impianti di sollevamento dei Consorzi di Bonifica riversano l’acqua della rete in gestione nei grandi fiumi però dimostrano fragilità arginale. Per questo motivo, il lavoro delle idrovore in alcuni territori è andato a rilento e in certi momenti, per evitare di sovraccaricare i fiumi, è arrivato l’ordine di spegnimento temporaneo con il conseguente allagamento delle campagne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche oggi, il presidente del Veneto Luca Zaia, insieme all’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin e a tutti i tecnici della Regione, ha informare sulle conseguenze della violenta perturbazione che si è abbattuta in questi giorni. Zaia ha precisato che sono ancora attivi i bacini di laminazione. Quello di Montebello è stato riempito al 50%, come come quello di Caldogno. Totalmente pieni i bacini di Colombaretta e Orolo. Pieni al 40% i bacini di Trissino e Viale Diaz e pieno all'80% il bacino del Muson dei Sassi.

«Possiamo dire che l’efficienza della macchina, insieme alle opere infrastrutturali dai bacini di laminazione alle diaframmature e ai 2.500 cantieri per difesa idrogeologica, ci hanno permesso di evitare il peggio - ha dichiarato Zaia (nel video) - La situazione è stata davvero critica in gran parte della regione. Solo per dare un’idea ieri sera alla protezione civile sono arrivate 2.400 chiamate. Si è registrata rottura arginale del Muson dei Sassi a Camposampiero, con la fortuna che il fiume è esondato in argine sinistro, mentre l’abitato si trova a destra. I danni sono ingenti. Dal momento che già ieri ho siglato lo stato di emergenza, invito i cittadini che sono stati colpiti dagli eventi a recuperare foto e materiali per attestare i danni. La raccolta documentale sarà indispensabile al fine della richiesta di risarcimento. Ho sentito il direttore nazionale del dipartimento di protezione civile Fabrizio Curcio al quale chiederò l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per gli eventi di protezione civile». E l'assessore Bottacin ha aggiunto: «Siamo di fronte ad un fenomeno eccezionale. Ad Asolo si sono registrati 42 millimetri di pioggia in mezz’ora e a Castelfranco in meno di un’ora e mezza 80 millimetri. Ci sono dei problemi anche nelle zone del Sile, ma possiamo dire che il peggio è passato». L’assessore ha infine ricordato i 1.501 volontari di protezione civile e i 250 vigili del fuoco che si sono attivati con estrema tempestività per far fronte all’emergenza nell’intero territorio regionale.

Infine, al lavoro anche la Provincia di Verona per ripristinare la viabilità nei tratti chiusi a causa del maltempo.

A Pressana, chiusa ancora al traffico la Strada Provinciale 40B per un allagamento. Nella stessa area si è recata anche una squadra della protezione civile con motopompe per liberare i locali delle abitazioni invase dall'acqua. Ancora chiusa la SP 41 a Bevilacqua. Riaperte, invece, la SP 7 e la SP 19 a Cologna Veneta.

Nell’area Ovest della provincia, i detriti portati a valle dalle forti piogge hanno occupato alcuni tratti della SP 28 a Valeggio sul Mincio. Detriti anche sulla SP 33C "di Solane" e sulla SP 12, in località Corrubio di Sant’Anna d’Alfaedo, che risulta comunque percorribile.

In miglioramento la situazione nel Nordest Veronese. la SP 36 a Vestenanova è stata sgomberata dai detriti e riaperta. I prossimi interventi sul tratto della provinciale dovranno riguardare la pulizia degli scoli di deflusso delle acque piovane della carreggiata, che risultano ostruiti. Disagi anche sulla 17D a Roncà, dove la circolazione è stata comunque garantita. Ancora detriti sulla 37A tra Illasi, Cazzano di Tramigna e Soave. Qui, come in altri punti della viabilità provinciale, le ditte incaricate dalla Provincia, i Comuni e i volontari della protezione civile hanno già liberato la carreggiata. Riaperti i guadi sull’Illasi. Resta comunque alta l’attenzione, soprattutto in area collinare e montana, dove potrebbero manifestarsi anche nei prossimi giorni frane o smottamenti.

Per quanto riguarda i 50 edifici scolastici di competenza della Provincia di Verona, invece, è arrivata agli uffici un’unica segnalazione in fase di verifica per infiltrazioni causate dal forte maltempo in un istituto del Legnaghese.