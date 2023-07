Maltempo, non si finisce di stimare i danni che ne arrivano di nuovi

Mentre ancora si stimavamo quelli provocati dal maltempo ed in particolare dalle grandinate dei giorni precedenti, nuovi danni si sono accumulati in provincia di Verona con il nubifragio che si è abbattuto nel territorio scaligero nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio.

I vigili del fuoco avevano da poco completato tutti gli interventi in cui era stato necessario il loro intervento per riparare i danni dei temporali e della grandine di metà luglio, che da l'altra sera hanno dovuto nuovamente operare per il nuovo nubifragio. Un evento atmosferico in cui, più della pioggia, è stato vento a far danni, sradicando alberi e scoperchiando tetti. Centinaia le piante abbattute, alcune delle quali sono finite su auto e su altri veicoli. È stato dunque necessario ripristinare la viabilità nelle strade ostruite da tronchi e rami, ma alcune famiglie sia nell'Est che nell'Ovest Veronese hanno dovuto fare anche a meno dell'elettricità a causa dei black out, fortunatamente circoscritti.

E anche stamattina i vigili del fuoco hanno dovuto smaltire gli ultimi interventi ancora da effettuare in più zone della provincia. Mentre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha assicurato che anche i danni avvenuti lo scorso fine settimana saranno inseriti nella lista di quelli subiti in questo luglio davvero funestato dal maltempo.

Nel frattempo, per venire incontro alle aziende, il cda della Bcc di Verona e Vicenza ha stanziato 15 milioni di euro per finanziamenti a tassi particolarmente agevolati destinati ad agricoltori, imprenditori e a residenti delle aree colpite dal maltempo. E ai soci sono riservate condizioni di favore. I finanziamenti possono essere destinati sia a soci e clienti della banca, sia a non soci, per poter dare una risposta omogenea e soprattutto rapida a tutto il territorio nella sistemazione dei danni. «La riposta di Bcc di Verona e Vicenza ad eventi atmosferici così gravi come quello patiti dalle nostre zone di competenza è di convinto sostegno al territorio - ha spiegato Renato Zampieri, vicedirettore generale della Bcc - Chi entra in filiale per richiedere un finanziamento avrà a disposizione nelle diverse situazioni una risposta chiara, semplice e particolarmente conveniente, per ripartire con fiducia». Le richieste vanno presentate entro il 30 settembre.