Infiltrazioni d'acqua dal tetto, chiuso quarto piano della Casa di Giulietta

Causa forti infiltrazioni d’acqua dal tetto, collegate al maltempo, il quarto piano della Casa di Giulietta è attualmente chiuso al pubblico per alcuni danni al controsoffitto.

Il percorso museale non è stato compromesso e resta aperto e visitabile regolarmente.

E un'occasione speciale per visitare la Casa di Giulietta e gli altri musei di Verona sarà domenica prossima, 5 novembre, quando come in ogni prima domenica del mese (da ottobre a maggio) il prezzo dei biglietti sarà di 1 euro.

Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online fino a esaurimento delle disponibilità, sul sito museiverona.com. Ed è consigliato l’acquisto del biglietto online in anticipo anche per visitare gli altri musei.