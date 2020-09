Forte burrasca a Bovolone: alberi caduti, cantine e strade allagate

Forse avevano ancora in mente i gravi danni prodotti dal maltempo di fine agosto e quindi ai vigili del fuoco è sembrata quasi ordinaria amministrazione la serie di interventi svolti nel pomeriggio di ieri, 7 settembre, a Bovolone. Intorno alle 16, il territorio del comune veronese è stato interessato da una forte burrasca. I venti hanno soffiato a gran velocità, abbattendo anche degli alberi, e la gran quantità di pioggia caduta in poco meno di un quarto d'ora ha prodotto degli allagamenti in alcune aree.

Le squadre dei pompieri arrivati a Bovolone hanno lavorato per liberare le strade dai rami pericolati e dagli alberi caduti. Ed uno di questi alberi è finito anche su di un'auto parcheggiata, mentre un altro è rovinato sul tetto di un'abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali non sono pochi. Danni creati anche dall'acqua accumulata nelle cantine e nelle vie, acqua che i vigili del fuoco hanno pompato via.