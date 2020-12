Maltempo, un'auto precipita nel torrente a Badia Calavena: intervento dei pompieri

Nella serata di sabato 5 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca' del Diavolo di Badia Calavena per una macchina caduta nel torrente adiacente la provinciale SP10. I pompieri spiegano che «forse per un errore in fase di manovra», l'auto ha urtato il guard rail ed è rimasta bloccata sul ciglio del corso d'acqua. Abbandonata dal conducente, la macchina è poi scivolata nel torrente andando a fermarsi sotto un ponticello.

Le squadre dei pompieri, intervenute dal vicino distaccamento di Caldiero, dalla sede centrale di Verona con il nucleo soccorso fluviale e da Venezia col nucleo regionale dei sommozzatori, stavano improntando la manovra di recupero quando un improvviso aumento della portata d'acqua ha trascinato via la vettura. Il veicolo, successivamente, si è bloccato in un restringimento alcune centinaia di metri più a valle. Il personale ha dunque raggiunto l'automobile, provvedendo ad imbragarla e, infine, la vettura è stata recuperata dal carro attrezzi, scongiurando anche la possibilità di dispersione di liquidi inquinanti nelle acque.