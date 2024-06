Frazioni isolate e allagamenti a Tregnago. «Fiumi di acqua e fango»

Si sono concluse alle 3 di questa notte, 5 giugno, le prime operazioni di soccorso nel territorio di Tregnago, colpito ieri sera da un violento acquazzone. Le frazioni più colpite sono state quelle di Marcemigo e Scorgnano, rimaste a lungo isolate. In particolare, in alcune strade di Scorgnano si sono formati dei piccoli fiumi d'acqua. Acqua che è entrata anche in qualche casa.

Il racconto di quanto è avvenuto è stato scritto su Facebook dal sindaco di Tregnago Simone Santellani: «Poche decine di minuti di pioggia torrenziale, nessuno prevedeva un disastro così importante. Fiumi di acqua e fango dalle colline che hanno invaso parte del nostro comune. Grazie all'intervento dei Volontari di Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del fuoco, Croce Verde, SUEM 118, cittadini volenterosi, dipendenti comunali, si è ripristinata la sicurezza con le prime operazioni fino a notte. Bombe d'acqua che nessuno ricorda prima, in aree limitate in cui si concentrano precipitazioni notevoli. Ora tanti interventi di ripristino e il conto dei danni. Con la consapevolezza che il clima è cambiato e che il territorio è stato modificato, dobbiamo essere preparati a fenomeni calamitosi. Le istituzioni ne prendano consapevolezza, serve rispetto degli equilibri del territorio e servono investimenti enormi per la gestione delle acque meteoriche, che non sono procrastinabili».