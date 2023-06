Forti piogge nell'Est veronese: strade e garage allagati

Un intenso temporale si è abbattuto su alcuni Comuni dell'Est veronese nella prima serata di sabato 3 giugno. Le zone più colpite, come testimoniato anche da alcuni video che hanno iniziato ben presto a circolare sui social, sono state quelle di San Bonifacio, Soave, ma anche Caldiero, Colognola ai Colli e San Giovanni Ilarione. In conseguenza delle forti piogge improvvise si sono riscontrati allagamenti delle strade e, in alcuni casi, anche dei garage di abitazioni private.

Nel Comune di San Bonifacio, in particolare, si è verificato l'allagamento del parcheggio Palù, ma anche il parco dei Tigli e il sottopasso di via Ambrosini. Disagi sono stati segnalati anche in via Beschin a Castello di San Giovanni Ilarione, dove sarebbe crollato un albero. A Soave l'altra situazione più complessa, in particolare per l'allagamento di alcuni garage condominiali.