Maltempo, alberi abbattuti e una casa a fuoco per un fulmine: decine di interventi dei pompieri

Sono state numerosissime le richieste di intervento arrivare ai vigili del fuoco, per il violento temporale che, nella notte tra sabato e domenica, si è scatenato su Verona e la sua provincia intorno alle ore 2.

Centinaia le chiamate, riferisce il 115, per segnalare situazioni di pericolo causate dal forte vento che ha spezzato rami e abbattuto alberi, in diversi casi ha anche di notevoli dimensioni. I pompieri hanno dovuto recarsi anche in piazza Brà ed intervenire sul tetto di Palazzo Barbieri, il municipio del capoluogo scaligero, dal quale hanno rimosso alcune tegole di copertura che le folate avevano reso instabili e dunque pericolose per i passanti.

Sempre in città, in via San Leonardo, i vigili del fuoco sono intervenuti con una ruspa gommata per rimuovere due alberi che si erano abbattuti sulla stretta ed irta viuzza, bloccandola completamente. In alcuni casi è stato necessario anche l'intervento dell'autogru, per rimuovere piante di dimensioni ragguardevoli.

In provincia l'intervento più delicato è stato segnalato nel comune di Sorgà, dove intorno alle 4 un fulmine ha colpito un'abitazione generando un incendio nel sottotetto. Intervenuti con una decina di unità e 3 automezzi, tra cui autobotte e autoscala, i pompieri sono riusciti a spegnere il fuoco e a salvaguardare il resto della casa.

A causa dell'ondata temporalesca, fino al pomeriggio di domenica, sono stati svolti 80 interventi (di cui 40 nella notte), mentre una cinquantina di richieste sono in attesa di risoluzione. L'opera dei vigili del fuoco, iniziata nelle primissime ore di domenica, è proseguita incessante per tutta la giornata e si concluderà solo con l'esaurimento di tali richieste.