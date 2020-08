Colto da un malore dopo il tuffo nel lago: non c'è stato niente da fare per il 28enne

Un malore lo avrebbe colto al suo ingresso in acqua, senza lasciarli scampo. Sarebbe questa la causa della morte di Osas Ehikoyd, il 28enne nigeriano che nel tardo pomeriggio di domenica è deceduto nelle acque di Peschiera del Garda.

Il classe 1992, residente a Bosco di Sona, intorno alle 18.30 di domenica si trovava nella zona di via Marina insieme ad un amico per fare un bagno, ma quando si è tuffato nel Garda, poi non sarebbe più riuscito ad emergere. Non vedendolo più risalire, il connazionale si è gettato a sua volta in acqua, riuscendo infine a trovarlo, privo di sensi, sul fondale. Dopo essere riuscito a riportarlo sulla terra ferma, ha lanciato l'allarme ai soccorsi quando erano circa le 18, mentre anche gli altri bagnanti e i passanti presenrti nella zona, iniziavano a capire quanto stava accadendo.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 in ambulanza e subito hanno dato il via alle manovre di rianimazione, mentre carabinieri e polizia locale chiudevano l'area. Niente però ha potuto fare il personale sanitario e il 28enne è deceduto, verosimilmente a causa dell'arresto cardiocircolatorio provocato da un malore.

