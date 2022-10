Malore durante un'immersione, sub 55enne elitrasportato in ospedale

Un italiano di 55 anni si è sentito male ieri, 22 ottobre, durante un'immersione nel Lago di Garda. L'uomo è stato portato a riva e poi aiutato dai sanitari del 118, prima di essere trasportato in ospedale con l'elicottero.

Ieri, un 55enne era impegnato in un un'immersione con le bombole in compagnia di altri sub nelle acque bresciane di Gardone Riviera, quando ha probabilmente avuto un malore. Per fortuna, i compagni che erano lui se ne sono accorti in tempo e lo hanno trasportato fuori dall'acqua.

In spiaggia, è stato subito chiamato il 118, che ha inviato un'ambulanza ed un elicottero. E sul posto sono intervenuti anche gli operatori della guardia costiera e una pattuglia radiomobile del carabinieri.

Dopo le prime attività di soccorso sanitario del 118, il 55enne è stato caricato sull'elicottero in codice rosso e trasportato all'ospedale di Brescia.



(I soccorritori caricano il sub sull'elicottero)

La ricostruzione dei fatti è stata affidata ai carabinieri intervenuti via terra.