Malore in strada: l'operatore del 118 al telefono guida i passanti al massaggio cardiaco

La prontezza delle persone che in quel momento passavano di lì per caso e la capacità degli operatori della centrale operativa del 118 di fornire le giuste istruzioni, gli avrebbero salvato la vita.

Intorno alle ore 13, a Nogara, una persona ha accusato un malore in strada ed è stata soccorsa dai passanti, che hanno immediatamente lanciato l'allarme ai soccorsi. In attesa dell'arrivo di ambulanza ed automedica sul posto, l'operatore ha guidato i presenti via telefono nel massaggio cardiaco, utile a guadagnare tempo fino quando non è giunto il personale sanitario: la persona è stata poi condotta in codice rosso all'ospedale Mater Salutis di Legnago, dove è stata ricoverata.