Sorpresa da un malore sul sentiero tra Madonna della Corona e Malga Orsa: 52 enne di Bardolino in ospedale

Attorno alle ore 13 di oggi, domenica 22 agosto, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del sentiero che da Madonna della Corona porta al ponte tibetano di Malga Orsa, per prestare aiuto ad un'escursionista che si era sentita poco bene. La donna di 52 anni originaria di Bardolino, secondo ciò che riferisce il Soccorso alpino, pare sia stata colta da un malore mentre stava camminando in compagnia di altre persone.

Individuato tra la vegetazione il luogo dove si trovava la signora, grazie alle coordinate inviate dalla centrale operativa, con il verricello è stato calato il tecnico di elisoccorso. Quest'ultimo, in accordo con il medico di bordo, ha così potuto recuperare la donna cinquantaduenne di Bardolino. Spostata in un punto più agevole, l'escursionista è stata infine controllata dall'équipe sanitaria, per essere poi imbarcata e trasportata per gli approfondimenti del caso all'ospedale di Negrar.