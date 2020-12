Malore al Santuario di Madonna della Corona, ghiaccio e neve fermano l'ambulanza

Erano circa le ore 9 di giovedì mattina, quando la centrale del Suem ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino di Verona, poiché a causa della neve e del ghiaccio un'ambulanza non era in grado di raggiungere il convento del Santuario di Madonna della Corona, dove un ospite aveva accusato un malore.

Una squadra ha quindi raggiunto la struttura per poi trasportare l'uomo al piazzale sopra il Santuario a Spiazzi e affidarlo al personale sanitario. Una volta lì, inoltre, in vista delle prossime nevicate, è stato chiesto ai soccorritori di accompagnare in via precauzionale tre suore, che si erano sentite poco bene, dal personale della Croce Verde, il quale avrebbe poi provveduto a condurle in un altro luogo.