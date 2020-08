Malore in piscina privata, rianimazione sul posto prima dell'arrivo del 118

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, 9 agosto, in una piscina privata di Mongabia, una località di Castelnuovo del Garda. Intorno alle 15, un uomo è andato in arresto cardiaco. Subito sono stati allertati i soccorsi, i quali hanno dato precise istruzioni per svolgere la rianimazione cardio-polmonare sul posto prima dell'arrivo dell'ambulanza e dell'elicottero del 118. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Peschiera del Garda.

