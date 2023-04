Colto da un malore fatale, non c'è stato niente da fare per il ciclista 69enne

Colto da un malore nella mattinata di Pasquetta, non c'è stato niente da fare per un pensionato residente nel Veronese, che si trovava nella provincia di Vicenza per un giro in bici.

Non erano ancora scoccate le ore 9 e Luigi Artuso, 69enne di Zimella, stava percorrendo via Marona a Sarego, quando avrebbe accusato il malessere. Al momento non risultano essere coinvolti altri veicoli e sulla vicenda hanno svolto gli accertamenti del caso i carabinieri: stroncato dal malore, il 69enne sarebbe finito a terra e alcuni passanti a quel punto hanno lanciato l'allarme, come riferiscono i coleghi di VicenzaToday. Sul posto si è così diretto il personale del 118 con un'ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare il ciclista è risultato vano e Artuso è deceduto sul posto.