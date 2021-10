Si sente male sul Pasubio: 57enne veronese portato in ospedale in elicottero

Erano circa le 14.40 di giovedì, quando l'elicottero di Verona Emergenza è decollato in direzione del Monte Pasubio, dove un escursionista, salito in compagnia dalla Strada delle Gallerie, aveva accusato un malore una volta arrivato nelle vicinanze del Rifugio Papa. Dell'uomo, 57enne di Grezzana, si è subito preso cura il gestore che si trovava casualmente sul posto.

Dopo essere atterrati dietro la struttura, equipe medica e tecnico di elisoccorso si sono presi a caricol'escursionista, per poi imbarcarlo e trasportarlo all'ospedale di Borgo Trento.