Colto da un malore mentre si trova in Lessinia: intervento in elicottero dei soccorritori

Secondo quanto riportato da una nota del Soccorso alpino di Verona, attorno alle ore 11.20 di oggi, sabato 15 gennaio, la centrale del 118 è stata allertata per un escursionista colto da malore, mentre con la moglie e alcuni amici stava percorrendo in salita i crinali sopra Contrada Tinazzo diretto a una malga. L'uomo pare avesse perso conoscenza e si fosse ripreso poco dopo accudito dai presenti.

Individuato il punto in cui si trovava il gruppo, l'elicottero di Verona emergenza ha sbarcato in hovering nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica che hanno così prestato le prime cure a S.L., un signore di 70 anni originario di Verona. Imbarcato con un verricello sull'eliambulanza, l'escursionista è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento per le valutazioni del caso. Una squadra del Soccorso alpino di Verona si stava nel frattempo muovendo per un eventuale supporto ulteriore alle operazioni.