Colto da un malore mentre percorre il sentiero di Madonna della Corona: intervento del Soccorso alpino

Durante la mattinata di oggi, domenica 2 giugno, quando erano crica le ore 10.20, il Soccorso alpino di Verona è stato chiamato a intervenire a Brentino Belluno, in supporto all'ambulanza, per prestare aiuto ad una persona che avrebbe accusato un malore mentre stava percorrendo il sentiero di Madonna della Corona. In base a quanto è stato riferito dal Soccorso alpino, infatti, un uomo di 73 anni, residente a Padova, si sarebbe infatti sentito male mentre era intento a scendere il sentiero in compagnia di altre persone, trovandosi a circa un quarto d'ora di distanza dal centro abitato.

Nel giro di breve tempo, una squadra del Soccorso alpino è quindi partita da Verona per raggiungere il luogo indicato, supportata inoltre da un soccorritore proveniente da Caprino Veronese. Giunti sul posto, i soccorritori hanno pertanto valutato le condizioni dell'uomo e hanno poi richiesto l'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza. Il personale medico dell'elicottero ha infine preso in carico il signore di 73 anni, procedendo con il suo imbarco e il successivo trasporto all'ospedale di Negrar per poter così procedere con i necessari accertamenti e fornirgli le cure del caso.