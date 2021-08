Malore improvviso per una donna sul sentiero del santuario di Madonna della Corona

Il Soccorso alpino riferisce in una nota che, attorno alle ore 16.50 di oggi, sabato 7 agosto, la Centrale del Suem è stata allertata per un'escursionista, la quale scendendo assieme al marito lungo il Sentiero del Pellegrino dal Santuario della Madonna della Corona, all'altezza del 1° Mistero glorioso, sarebbe stata colta da un malore. Mentre una squadra di sei tecnici del Soccorso alpino di Verona si è portata in piazzola per dare eventuale supporto alle operazioni, l'elicottero di Verona emergenza ha individuato il punto in cui si trovava la donna di 56 anni, originaria di Dolcè.

A quel punto l'elicottero di Verona emergenza ha sbarcato con il verricello medico e tecnico di elisoccorso. Dopo aver prestato assistenza all'escursionista, passato un po' di tempo, i soccorritori hanno valutato di accompagnarla a piedi in salita fino al Santuario soprastante, per affidarla quindi all'ambulanza che nel frattempo era sopraggiunta.