In barca con la famiglia, si tuffa e non torna a galla. Diportista scomparso nel Garda

Intorno alle 15.40 di oggi, 17 luglio, si trovava con la moglie e i due figli piccoli sulla propria imbarcazione al largo di località Rivoltella, sopra le acque di Desenzano del Lago di Garda. L'uomo si è tuffato per fare un bagno e molto probabilmente si è sentito mare. Non vedendo riemergere il compagno, la moglie ha lanciato l'allarme alla guardia costiera, chiamando il numero di emergenza 1530.

Sono iniziate così le ricerche del corpo di un diportista sceso nelle acque del lago questo pomeriggio e purtroppo non più riemerso. La guardia costiera ha subito inviato nella zona della sparizione un mezzo che era già presente nell'area del Basso Lago con compiti di vigilanza. Sul posto si è anche portata un'idroambulanza del 118 e un'unità navale dei vigili del fuoco.

Per collaborare alle ricerche sono stati inviati in elicottero un gruppo di sommozzatori dei vigili del fuoco Bologna, oltre ad altre unità navali della guardia costiera impegnate sulla sponda veronese. E tramite la Prefettura di Brescia è stato ottenuto anche l'impiego dei Volontari del Garda in possesso di strumentazioni utili per le ricerche di profondità, come sonar e rov.

In superficie, il corpo dell'uomo viene cercato con l'elicottero dei vigili del fuoco, con due unità navali della guardia costiera e con un mezzo navale dei vigili del fuoco. In profondità sono invece al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono immersi sul punto in cui è stato visto per l'ultima volta il diportista e che sono in possesso della strumentazione in dotazione ai Volontari del Garda.