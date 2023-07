Alpinista sorpreso da un malore sul Monte Baldo: portato in ospedale dopo l'intervento dei soccorritori

Verso le ore 15 di domenica 30 luglio, la centrale del Suem di Verona è stata attivata per un'emergenza sullo Spigolo Bianco, una via alpinistica del Monte Baldo. Secondo quanto viene riportato dal Soccorso alpino del Veneto, all'incirca a metà salita, uno scalatore, che avrebbe fatto parte di una cordata di tre alpinisti, forse per un colpo di calore, si sarebbe infatti sentito poco bene.

In suo aiuto è quindi decollato l'elicottero di Verona emergenza che ha poi individuato i tre rocciatori fermi in sosta. Il cinquantatrenne di Malcesine è stato successivamente recuperato con un verricello di una ventina di metri.

L'uomo è infine stato trasportato all'ospedale di Peschiera del Garda per le verifiche del caso. I suoi due compagni hanno invece proseguito in autonomia.