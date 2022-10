Malore sul sentiero verso la Madonna della Corona, 70enne soccorso e portato in ospedale

Un uomo di 70 anni è stato colto da leggero malore questa mattina, 29 ottobre, a Brentino Belluno. Il mancamento lo ha fatto scivolare lungo il Sentiero del Pellegrino e, cadendo, il 70enne ha riportato un possibile trauma al volto.

Erano circa le 11.30 di questa mattina quando è arrivato l'allarme al 118 di Verona. Un 70enne di Castelmassa si era sentito male stava percorrendo il sentiero che da Brentino porta al Santuario della Madonna della Corona con la moglie e con la figlia. Sul posto è stato subito inviato l'elicottero di Verona Emergenza, da cu sono sbarcati tramite verricello un'equipe medica ed il tecnico di elisoccorso. A supporto, era pronto ad intervenire anche una squadra del soccorso alpino di Verona, ma il suo contributo non è stato necessario. Gli operatori del 118 hanno valutato le condizioni del 70enne e sono riusciti ad imbarellarlo per poi trasportarlo all'ospedale di Negrar per i necessari accertamenti.