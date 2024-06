Malore al Rifugio Telegrafo, 32enne portata all'ospedale in elicottero

Un'escursionista è stata colta da malore al Rifugio Telegrafo di Brenzone sul Garda. La donna è stata soccorsa sul posto e poi trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento.

L'allarme è scattato dopo le 14.30 di questo pomeriggio, 22 giugno, dal Rifugio Telegrafo dove una 32enne mantovana aveva avuto un malore. I soccorritori si sono alzati in volo con l'elicottero di Verona Emergenza e sono arrivati alla piazzola vicina al rifugio per l'atterraggio. Dal velivolo sono scesi il medico, l'infermiere e il tecnico di elisoccorso che hanno raggiunto la donna e ne hanno verificato le condizioni. La 32enne è stata poi caricata in barella e portata fino all'elicottero, su cui è stata imbarcata per il trasporto in ospedale e le verifiche del caso.