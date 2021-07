Due bambini morti sul Corno d'Aquilio, il cordoglio del sindaco Sboarina: «Lutto cittadino il giorno dei funerali»

«Al Corno d’Aquilio, - ha detto il sindaco di Verona - in un normale pomeriggio estivo, si è consumato il dolore più grande che si possa immaginare, la perdita di un figlio. Ai genitori va tutta la mia vicinanza, il cordoglio dell'intera città e la disponibilità per ogni necessità»

«Una immensa tragedia e famiglie distrutte. La tremenda fatalità che ha tolto la vita ai due bambini di 8 anni è difficile da accettare». Sono le parole colme di dolore del sindaco di Verona Federico Sboarina in riferimento al terribile episodio che è avvenuto sabato 3 luglio, nei pressi di Malga Preta in Lessinia, dove due bambini di sette ed otto anni hanno perso la vita in seguito ad una caduta dopo il crollo del tetto di una vecchia ghiacciaia.

Il primo cittadino di Verona ha voluto quindi esprimere la vicinanza ai familiari delle sfortunate giovani vittime, anzitutto ai loro genitori, ma ha anche annunciato che per i funerali sarà indetto il lutto cittadino: «Al Corno d’Aquilio, - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina - in un normale pomeriggio estivo, si è consumato il dolore più grande che si possa immaginare, la perdita di un figlio. Ai genitori va tutta la mia vicinanza, il cordoglio dell'intera città e la disponibilità per ogni necessità. Nel giorno delle esequie - ha aggiunto il sindaco di Verona - verrà indetto il lutto cittadino per testimoniare la partecipazione di tutta la nostra comunità».

Nell'ambito dell'episodio avvenuto intorno alle ore 16 del pomeriggio di sabato, altri due bambini di sei e sette anni, con i quali i due poi deceduti pare stessero appunto giocando, sono rimasti feriti e sono quindi stati portati in elicottero presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Entrambi questi ultimi fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.