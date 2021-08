In difficolta con il windsurf, turista 19enne soccorso al largo di Malcesine

Ieri mattina, 17 agosto, un giovane turista tedesco di 19 anni, uscito con il proprio windsurf in solitaria sul Lago di Garda, ha avuto bisogno di aiuto ed ha chiesto soccorso ad un altro sportivo che praticava windsurf nel tratto di lago compreso tra Malcesine e Limone. A causa del forte vento, il 19enne non si sentiva più in grado di raggiungere una delle due rive e l'altro sportivo, dopo avergli passato un giubbotto di salvataggio, lo ha rassicurato e si è diretto sulla spiaggia di Malcesine per chiamare il 112.

La richiesta di aiuto è stata inoltrata alla guardia costiera di Salò, la quale è uscita in acqua con una sua imbarcazione insieme ad battello dei vigili del fuoco e ad una motovedetta della polizia. E per partecipare alla ricerche del 19enne è stato chiesto l'intervento anche di un elicottero e sono state allertate anche le scuole kite e windsurf dell'Alto Garda.

Dopo circa un'ora dall'inizio delle ricerche, il giovane turista è stato avvistato a centro lago, vicino alla località Val di Sogno di Malcesine. Il ragazzo è stato raggiunto dagli operatori della guardia costiera, che lo hanno tirato a bordo del loro natante con non poche difficoltà, dato che lo sportivo era ormai quasi privo di forze e con un evidente principio di ipotermia.

Una volta a bordo del mezzo di soccorso, il 19enne è stato assistito dai guardiacoste che, nel mentre, si sono diretti verso il porto di Malcesine, dove ad accoglierli c'era un'ambulanza del 118. E mentre il giovane veniva portato in ospedale, l'equipaggio della motovedetta della polizia ha recuperato la tavola e la vela alla deriva.



(Lo sbarco del 19enne)