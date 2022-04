Sequestrati per contrabbando: oltre 13 mila maglioncini devoluti ai bambini ucraini

In occasione della visita all’Interporto Quadrante Europa di Verona del direttore generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) Marcello Minenna, sono stati devoluti alla Protezione Civile 13.050 maglioncini di lana da bambino.

I pullover, oggetto di sequestro da parte dell’Ufficio delle Dogane di Venezia per contrabbando, dopo essere stati controllati dai laboratori chimici di ADM, sono stati consegnati alla presenza dell’assessore comunale di Verona Marco Padovani e saranno inviati a Leopoli per aiutare i bambini profughi provenienti dai territori in guerra dell’Ucraina.

Adm concretizza così le intenzioni già espresse dall’ufficio delle Dogane di Verona durante l’incontro del 25 marzo scorso, dando risposta all’emergenza ucraina a fianco del Comune scaligero che, con il lavoro incessante della Protezione Civile, gestisce uno dei tre hub nazionali istituiti per far fronte a tale crisi umanitaria.