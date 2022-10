Malore improvviso davanti agli alunni, maestra muore a Villa Bartolomea

Aveva appena terminato la sua lezione nella classe seconda B della scuola primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea. Il maestro di italiano era entrato in aula per la lezione successiva. Lei lo ha salutato e gli ha lasciato la cattedra libera. In quel momento, davanti agli occhi del collega e dei suoi alunni, Giovanna Fabrica si è accasciata a terra, distesa sulla schiena. La maestra di 44 anni ha avuto un malore improvviso ed è deceduta a scuola, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla.

Giovanna Fabrica era originaria di Naro, in provincia di Agrigento. Viveva a Cerea con il marito Angelo. Tutti e due erano insegnanti. La donna aveva cominciato a lavorare all'istituto comprensivo Ederle di Villa Bartolomea l'anno scorso. Insegnava scienze, geografia e faceva potenziamento. Si comportava in modo pacato e gentile e per questo era apprezzata dai colleghi. Purtroppo la sua vita si è interrotta bruscamente ieri, 10 ottobre, per un malore che non le ha lasciato scampo.

Erano da poco passate le 14 quando Giovanna Fabrica ha avuto il malore. La maestra era a scuola per le lezioni del rientro pomeridiano. Stava aspettando nella seconda B il maestro di italiano Tommaso De Stefano che avrebbe avuto lezione nelle due ore successive. Quando De Stefano è arrivato, la 44enne stava per lasciargli la classe quando è caduta a terra, tra i banchi e la cattedra. L'uomo ha capito subito cosa fosse successo ed ha cominciato a praticare le manovre di rianimazione sul corpo della collega. Nel frattempo, è stato dato l'allarme. Bidelli ed altri maestri sono intervenuti per portare in classe il defibrillatore della scuola e per far uscire gli alunni. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza. Gli operatori sanitari hanno proseguito con il massaggio cardiaco e con le altre tecniche salvavita. Il cuore di Giovanna Fabrica, però, non ha ripreso a battere.

«Il tuo sorriso si è spento troppo presto nel luogo che amavi di più. Ti abbracciamo forte nel tuo ultimo viaggio, affinché tu non abbia paura». Questo il messaggio scritto per Giovanna Fabrica dagli alunni, dai colleghi, dalla dirigente scolastica e da tutto il personale dell'istituto Carlo Ederle. E cordoglio è stato espresso anche da Maria Grazia Brandara, sindaca di Naro, il paese di origine della maestra morta. «Mi stringo intorno al dolore della famiglia - ha scritto la prima cittadina - Giovanna era una donna solare, serena, dolcissima. Amava profondamente il suo lavoro di insegnante e i più piccoli. La sua scomparsa lascia attoniti».