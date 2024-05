Fuggito a Madrid per evitare il carcere, viene rintracciato e finisce in manette

Uno dei due era addirittura scappato in Spagna, ma alla fine entrambi sono finiti dietro le sbarre per i reati commessi nel Veronese, grazie ai carabinieri del Comando provinciale scaligero, che hanno individuato i destinatari di mandati di arresto europeo e di ordini per la carcerazione.

Fuggito in Spagna

Nel primo caso si trattava di un 28enne di origine marocchina condannato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, che su segnalazione dei carabinieri è stato arrestato a Madrid, dove si sarebbe nascosto. Noto alle forze dell'ordine e già domiciliato nella provincia veronese, il 12 luglio 2018, presso la stazione ferroviaria di Cerea, aveva rapinato in concorso con due connazionali un quarto cittadino marocchino, suo coetaneo, colpendolo con calci e pugni per sottrargli il telefono cellulare e 300 euro in contanti, procurandogli inoltre lesioni giudicate guaribili in 12 giorni. Nel corso dell'arresto, avvenuto al termine di una fuga rocambesca, avrebbe inoltre cercato di scappare colpendo i militari.

In attesa che il procedimento penale si concludesse, il 28enne avrebbe lasciato la provincia di Verona dov'era domiciliato per ripare in Spagna, più precisamente a Madrid, verosimilmente nella speranza di far perdere le proprie tracce e sottrarsi alle sue responsabilità. Ciò tuttavia non è bastatp ad evitare di essere rintracciato ed arrestato dal personale della polizia spagnola che, attivato dal servizio di cooperazione internazionale su segnalazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Verona, gli ha notificato un mandato di arresto europeo richiesto dalla Procura della Repubblica scaligera, dovendo scontare una condanna a oltre 4 anni di reclusione per i reati di rapina in concorso e lesioni personali volontarie aggravate in concorso.

Arrestato il 25 maggio nella capitale iberica, il 28enne è stato accompagnato nelle carceri spagnole dove rimarrà in attesa della decisione sulla sua consegna alle autorità italiane prevista per le prossime settimane.

Il 29enne suo complice nella rapina del luglio 2018 è stato arrestato, sempre su segnalazione del Nucleo Investigativo, il 18 maggio scorso a Colonia, in Germania, ed è anch’egli in attesa di essere consegnato alle autorità italiane per scontare la sua pena.

Maltrattamenti

Il secondo arresto è stato compiuto dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Verona i quali, nel pomeriggio del 27 maggio, hanno individuato e fermato un 49enne italiano. Già noto alle forze dell'ordine, è destinatario dell'esecuzione di un'ordinanza di carcerazione in seguito alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Verona, in quanto deve espiare la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni, aggravati, commessi nel capoluogo scaligero nel 2020. Concluse le formalità formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria scaligera.