Il piccolo "ha fretta" di venire alla luce e la madre partorisce in casa, guidata dal 118

Particolare per le modalità con cui è avvenuto, a causa della "fretta" del nascituro, un lieto evento è stato registrato nella mattinata di sabato a Tregnago.

Erano circa le ore 8 e una donna incinta ha chiamato il 118 quando si sono improvvisamente rotte le acque. Sul posto sono state quindi inviate un'ambulanza ed un'automedica, ma prima del loro arrivo il neonato è venuto al mondo: guidata al telefono dall'infermiere infatti, la neomadre ha dato alla luce il piccolo in casa, prima dell'arrivo del personale sanitario. I due sono stati poi condotti all'ospedale di San Bonifacio per gli accertamenti del caso.