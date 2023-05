Trovata morta a letto, era lì da anni ma incassava ancora la pensione: si cerca il figlio

In camera, sul letto, sarebbero stati presenti i resti di un cadavere, lasciati lì da chissà quanto tempo. Una scena macabra quella che si è presentata davanti ai vigili del fuoco e al personale della polizia locale di Verona nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, intervenuti in via Marco Polo 5, nel quartiere di Borgo Milano, dopo le segnalazioni raccolte dai vigili di quartiere.

A lanciare la notizia è stato TgVerona. Avviata l'indagine nel massimo riserbo, sono scattate le prime verifiche e giovedì è partita la perquisizione, ma quando il personale coordinato dal Comandante Altamura ha suonato il campanello non avrebbe ricevuto risposta. È stato così richiesto l'intervento dei pompieri, i quali sono arrivati sul posto con un'autoscala: chiusa la strada per consentire le operazioni, hanno così forzato l'ingresso e sono entrati nell'appartamento, facendo così l'orrenda scoperta.

I resti apparterrebbero ad una donna ultraottantenne lì residente insieme al figlio sessantenne, la quale risultava essere ancora in vita e percipere la pensione, mentre dell'uomo non c'era traccia. Toccherà al medico legale stabilire dunque le cause del decesso, che non si esclude possano essere naturali, e quando è avvenuto il decesso, che potrebbe risalire a 4-5 anni fa.

In questo lasso di tempo, il figlio avrebbe continuato ad incassare la pensione della madre ed ora le forze dell'ordine sono sulle sue tracce, dal momento che risultava essere irreperibile. Tutte le ipotesi restano in ogni caso aperte, così come molte domande, partendo dal come sia possibile che nessuno in tutto questo tempo non si sia accorto di nulla.