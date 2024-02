Bimba nasce senza vita e poi anche la madre muore in ospedale a Verona

La triste vicenda ha avuto inizio nella serata di martedì 30 gennaio, quando una giovane donna di 37 anni, Federica Ghirelli, residente a Villa Bartolomea e incinta all'ottavo mese, avrebbe iniziato a percepire sintomi simili a quelli influenzali. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano L'Arena, la situazione sarebbe però poi peggiorata durante la notte e, pertanto, nella giornata di mercoledì la donna sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso del "Mater Salutis" di Legnago. Qui, in seguito al trasferimento in Ostetricia, i medici avrebbero optato per un cesareo d'urgenza. La bambina che Federica portava in grembo, tuttavia, sarebbe purtroppo nata già morta.

Anche le condizioni della madre sarebbero ugualmente rimaste critiche, tanto da rendersi in seguito necessario il suo trasferimento dall'ospedale di Legnago a quello di Verona Borgo Trento, dove la donna è stata infine ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Qui, purtroppo, nonostante gli sforzi profusi dal personale, Federica è deceduta nella serata di giovedì 1 febbraio. Al momento non sarebbero ancora stati chiariti i motivi di quella che si presenta sicuramente come una terribile tragedia. Federica lascia nel dolore il piccolo primogenito e il marito, anche lui come lei di professione ingegnere biomedico.