Giallo a Bovolone: trova in casa il corpo della madre 70enne con ferite da coltello

Il cadavere è stato trovato dal figlio di 52enne nella sua abitazione di via Grandi. Sul posto si sono diretti i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini

Drammatico e misterioso ritrovamento a Bovolone. In un'abitazione di via Achille Grandi è stato trovato il corpo di una donna di 70 anni, sul quale sarebbero state presenti ferite provocate da un coltello: si tratta di Maria Spadini.

A scoprire il cadavere nella propria casa è stato il figlio, Paolo Bissoli, 52 anni, residente a Zevio ma di fatto domiciliato a Bovolone.

Sul posto si sono diretti i carabinieri della stazione di Bovolone, quelli del Norm di Villafranca e i colleghi del Nucleo Investigativo di Verona, per eseguire i rilievi e raccogliere gli indizi che possano far luce sulla vicenda.