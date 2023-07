Controlli in due macellerie della Bassa: irregolarità, sanzioni e sospensione dell'attività

Due macellerie situate nel centro di Legnago, in questi giorni sono state sottoposte a controllo dai carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona e del Nucleo Antisofisticazioni di Padova.

Le verifiche, riferiscono dall'Arma, avrebbero fatto emergere diverse irregolarità. I titolari, entrambi cittadini stranieri residenti nella Bassa veronese, sarebbero risultati non in regola su diversi aspetti della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (prevenzione incendi, formazione obbligatoria del personale, omessa nomina del R.S.P.P., ecc.) e per tali violazioni sono state effettuate contestazioni per quasi 20 mila euro. Inoltre è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza da parte le Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Verona.

I controlli avrebbero permesso anche di appurare che uno dei due esercenti si avvaleva di un lavoratore non in regola con l’assunzione.

In seguito all'ispezione, i NAS avrebbero accertato altre violazioni le cui sanzioni saranno determinate nei prossimi giorni e notificate ai titolari delle due macellerie, mentre per le eventuali ipotesi di reato sarà informata la procura.