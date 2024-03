Il macchinario gli schiaccia il braccio: operaio di 41 anni ricoverato in ospedale

Un brutto infortunio sul lavoro è avvenuto nella serata di giovedì a San Martino Buon Albergo, con un giovane operaio sfortunato protagonista.

Il 41enne italiano stava lavorando in un pastificio situato in viale del lavoro, quando è rimasto ferito ad un avambraccio, schiacciato da un macchinario con una dinamica al vaglio dei carabinieri della stazione locale. In soccorso del giovane è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che lo ha stabilizzato e portato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso: il 41enne è stato ricoverato in prognosi riserata, ma non si trova in pericolo di vita.