Apindustria piange la perdita di Luciano Veronesi: «Esempio di disponibilità e umanità»

Si è spento all'età di 69 anni, dopo una lunga malattia, Luciano Veronesi, già direttore di Confimi Apindustria Verona dal 2004 al 2017.

Dottore commercialista, era entrato a far parte dell’associazione delle piccole e medie imprese nel settembre 1987, quando la sede era ancora in Via Cesare Battisti, dapprima come dipendente, occupandosi anche di relazioni industriali e sindacali, con particolare attenzione al settore lapideo date le sue origini in Valpantena. In seguito come direttore durante le presidenze di Alberto Aldegheri, Arturo Alberti e Renato Della Bella.

Con la sua costante presenza, ha garantito la continuità dell'associazione che ora ha sede in Via Albere, anche attuando scelte complesse ma senza mettere mai in secondo piano l’aspetto umano.

«Luciano Veronesi ha contribuito a far crescere Apindustria in maniera significativa. Se siamo arrivati a essere quello che siamo oggi, lo dobbiamo al suo lavoro, al suo impegno, alla sua professionalità e dedizione verso gli imprenditori e i colleghi - ha commentato Claudio Cioetto, presidente di Confimi Apindustria Verona - È stato un prezioso esempio di disponibilità e umanità. Come associazione, manifestiamo la nostra vicinanza a tutta la famiglia».

Veronesi lascia la moglie Giuditta e i figli Federica Maria, Davide, Stefano e nipoti. I funerali saranno celebrati giovedì 4 luglio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Lugo di Grezzana, paese in cui viveva e dov’è mancato ieri mattina, 1 luglio, circondato dall’affetto dei suoi cari.