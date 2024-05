Lupo ucciso a fucilate: «In Lessinia clima da Far West. Valutiamo di costituirci parte civile»

«Più trasparenza dalle istituzioni e tolleranza zero verso i criminali che compiono deliberati atti di bracconaggio. È ora che le autorità diano un segnale forte e mettano in campo tutte le energie necessarie per individuare e punire i responsabili di questo atto vigliacco».

Sono le dure parole dell’associazione "Io non ho paura del lupo" in merito al caso di bracconaggio avvenuto in Lessinia, in località Fosse, nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, dove un lupo, come pubblicato nei giorni scorsi da "Il Dolomiti" e a conferma delle voci che circolavano già da tempo, è stato rinvenuto ucciso con armi da fuoco nei primi giorni di aprile 2024.

«Da alcuni anni ormai in Lessinia percepiamo un clima da far west: scritte contro il lupo sui pannelli informativi, striscioni sui balconi delle case, voci di paese da verificare con cura su verosimili racconti di bracconaggio e, come in questo caso, lupi uccisi deliberatamente a causa dell’idiozia di chi pensa di farsi giustizia da solo. Ci appelliamo quindi non solo alle autorità, ma anche ai Sindaci della Lessinia, affinché esprimano la loro condanna rispetto ad un reato perpetrato sui loro territori e che non può passare nel silenzio delle istituzioni, non questa volta».

L’associazione inoltre, da anni impegnata per la coesistenza tra uomo e attività umane sottolinea: «Sappiamo bene che oggi la Lessinia è uno dei luoghi in Europa dove il conflitto tra uomo e lupo è sempre caldo, ma farsi giustizia da soli è soltanto un modo per peggiorare l’impatto sulle attività d’allevamento, come dimostrano alcuni studi. Resta inoltre importante sottolineare che anche nell’ottica di un possibile declassamento della specie, la prevenzione resterà sempre la priorità per la gestione della specie».

Concludendo: «Stiamo valutando di costituirci parte civile e di intraprendere qualsiasi azione utile per contribuire nell'individuazione dei responsabili. Questi episodi inoltre sono l’occasione per spingerci a rafforzare le attività informative sul territorio, così come una buona occasione per invitare le Autorità a rafforzare il presidio, incluso il sanzionamento per chi pratica l’abbandono delle carcasse di vitelli, un fenomeno purtroppo noto, che può portare a situazioni di conflitto e all’avvicinamento dei lupi alle aree abitate, dando vita a potenziali fenomeni di abituazione e di conflitto con l’uomo».