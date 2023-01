Lupo esausto in corso d'acqua a Ponte Florio, viene salvato dai vigili del fuoco

Doppio salvataggio mercoledì mattina per i vigili del fuoco di Verona, chiamati a soccorrere due animali in difficoltà: un lupo finito in un corso d'acqua e un gatto bloccato su un albero a 20 metri d'altezza.

Il lupo finito nel corso d’acqua è stato avvistato nel quartiere di ponte Florio, a Verona. L’animale in qualche modo è riuscito, anche se esausto, a fermarsi su dei rami di fico nei pressi di una spalletta in cemento di una cancellata. I pompieri intervenuti insieme alla polizia provinciale, dopo aver tagliato la balaustra, sono riusciti ad accalappiare il lupo, prima scambiato per un cane, e metterlo in sicurezza all’interno di una gabbia. L’animale è stato preso in cura dalla polizia provinciale e dopo le cure sarà liberato sui monti della Lessinia da dove si pensa sia arrivato.

Un gatto invece arrampicatosi su un albero è indeciso nello scendere, è stato aiutato dai vigili del fuoco accorsi con l’autoscala in Via Lugugnano a Verona. Dopo la chiusura della strada gli operatori hanno raggiunto l’animale quasi sulla cima della punta dell’albero portandolo in salvo. Il felino è stato messo all’interno di un trasportino è consegnato alla proprietaria.

Nel 2022 i vigili del fuoco sono intervenuti nella provincia di Verona per un totale di 242 salvataggi animali, quasi il 4% del totale delle operazioni di soccorso.