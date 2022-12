"Nocivi i politici, non i lupi!", blitz degli animalisti alla sede della Lega a Verona

«Se i parlamentari di Fratelli d'Italia son riusciti a far passare nella finanziaria l'emendamento che apre la strada allo sterminio della "fauna selvatica", comprese specie protette, la Lega non è da meno e rincara la dose, chiedendo la "caccia selettiva" ai lupi e altri animali liberi. Così i due partiti si confermano come i più dannosi portavoce della lobby dei cacciatori, dei quali difendono i privilegi e ricambiano le "cortesie" dell'urna...».

Questo il messaggio dei militanti di Centopercentoanimalisti, che nel tardo pomeriggio del 25 dicembre a Veroba, hanno affisso uno striscione che recita: "Nocivi i politici, non i lupi! Lega-tevi ad un seggiolone".

«Dato che la Lega ama tornare nel passato, lo abbiamo fatto anche noi con lo slogan, una volta i bimbi vivaci venivano legati ai seggioloni quando esageravano…», hanno concluso gli animalisti.