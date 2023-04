Si era sentito male prima del pranzo di Pasqua, morto in ospedale Luca Zendron

È stato un malore improvviso durante un pranzo in famiglia nel giorno di Pasqua a spegnere il 43enne veronese Luca Zendron. L'uomo è ufficialmente deceduto ieri, 21 aprile, nell'ospedale di Borgo Trento dove era stato ricoverato per dodici giorni. Era stato anche messo in lista per un trapianto di cuore, ma la sua vita si è interrotta prima che un nuovo organo potesse salvarlo.

Originario di Ronco all'Adige, Zendron lavorava come operaio alle Officine Villalta di Gazzo ma viveva nel Padovano, a Mestrino nella frazione di Lissaro, dove abitava con la sua nuova compagna Alessandra, come riferito da Padova Oggi. Da una precedente relazione, aveva avuto due figlie, Sofia di 20 anni e Giulia di 15 anni. Due ragazze che ora piangono la morte del papà, insieme al nonno Loris, padre di Luca Zendron, e insieme agli zii Lorenzo e Lara, fratello e sorella del defunto.

Il 43enne si trovava proprio con la sua famiglia per festeggiare la Pasqua. Prima di pranzo, l'uomo è andato in bagno dove il malore lo ha colpito. È stato trovato privo di sensi sul pavimento ed i soccorritori del 118, subito allertati, hanno capito che le condizioni di Zendron erano critiche ed era necessario il trasporto immediato in ospedale. I medici che hanno curato il 43enne in questi dodici giorni hanno lavorato e sperato di poterlo salvare, ma il miracolo non si è verificato.

Luca Zendron era un uomo sportivo. Aveva una vita regolare, senza eccessi. Ed era appassionato di equitazione, disciplina in cui aveva partecipato anche ad alcune gare. Non soffriva di particolari patologie ed era apparentemente sano. Una condizione che aumenta lo sgomento per la sua scomparsa.

Il funerale di Luca Zendron sarà lunedì prossimo, 24 aprile, alle 15, nella parrocchia di Ronco all'Adige.