Nessun problema all'attrezzatura di Luca Spiller, morto col paracadute a Boscomantico

I primi rilievi non hanno trovato anomalie nell'attrezzatura di lancio. È dunque molto probabile che sia stato un errore nella manovra di atterraggio la causa della morte di Luca Spiller, il paracadutista sportivo deceduto ieri, 14 ottobre, all'aeroporto di Boscomantico, a Verona.

Luca Spiller è morto ieri a 44 anni. Viveva con la moglie e i figli a Bussolengo e lavorava come elettricista. Ed era paracadutista sportivo dal 2021. In questi tre anni, di lanci ne aveva fatti tanti. E anche ieri, prima dell'incidente, si era lanciato già tre volte insieme ad un gruppo di amici. Sono stati loro a dare l'allarme quando hanno visto la rovinosa caduta del compagno di volo. Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Il personale medico giunto con un'ambulanza e un'automedica ha potuto solamente constatare il decesso. Mentre agli agenti della questura di Verona hanno avuto il compito di ricostruire l'accaduto in base alle parole dei testimoni e ai dettagli raccolti sul posto.

Ed uno dei dettagli più rilevanti è quello dell'attrezzatura con cui Luca Spiller si è lanciato ieri, la quale non aveva alcun problema. Sembra dunque che l'uomo sia morto per una manovra eseguita nella fase di atterraggio. È infatti possibile che Luca Spiller si sia accorto che con il paracadute non stava atterrando nel punto prestabilito ed abbia cercato di correggere la traiettoria di caduta. Una manovra possibile quando si è ancora ad una buona distanza dal suolo, ma che può essere fatale se viene compiuta in ritardo. E questa manovra, che in passato è costata la vita anche ad altri paracadutisti, potrebbe aver causato la morte anche di Spiller.