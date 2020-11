"Love bombing" ai danni di una signora di San Bonifacio: 61 mila euro spariti

I carabinieri di San Bonifacio riferiscono di aver deferito in stato di libertà quattro giovani, tutti originari della Costa D’Avorio, con una età compresa tra i 20 ed i 28 anni. Secondo i militari dell'Arma, i quattro a fine maggio scorso, tramite la cosiddetta tecnica del “love bombing”, attuata per mezzo del noto social network Facebook, sarebbero riusciti a truffare una signora di San Bonifacio di 50 anni, ottenendo bonifici a loro favore, per un totale di oltre 61 mila euro.

Il “love bombing”, secondo quanto spiegato dai carabinieri, è una vera e propria strategia di adescamento e manipolazione utilizzata dal truffatore e finalizzata a far sentire “unica” la vittima, coprendola di attenzioni, complimenti e dimostrazioni di apprezzamento, da qui appunto il nome di “bombardamento d’amore”. Solitamente inizia con una richiesta di amicizia inviata sul social network alla vittima da un profilo fittizio concretizzandosi, nel quotidiano, con piccoli gesti, che vanno dal messaggio del buongiorno, trasmesso alle prime ore del mattino, sino a vere e proprie dichiarazioni d’amore.

Successivamente, consolidata la relazione, fase che potrebbe durare anche mesi, e ottenuta la fiducia della vittima, gli interlocutori si riveleranno poi ben più subdoli manipolatori. È a questo punto che scattano solitamente le richieste di denaro con delle motivazioni tra le più disparate, spesso rappresentando problemi finanziari e di salute, come nel caso che sarebbe stato scoperto dai carabinieri. Proprio così avviene talvolta l’elargizione di importanti somme di denaro, a fronte spesso anche della ritrosia della vittima nel confidarsi con qualcuno, pur dopo aver avuto i primi sentori di essere stata vittima di una truffa.