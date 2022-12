Morte di Lorenzo Casini, madre in piazza a chiedere firme: «Riaprite il caso»

I giorni che hanno anticipato questo Natale non li ha passati in preparativi o facendo shopping per i regali. Li ha passati in Piazza Bra o in Piazza Erbe, a Verona, a raccogliere firme per la petizione con cui chiede verità e giustizia per il figlio. «Per me le feste non esistono più dal giorno in cui mi hanno svegliato per dirmi che mio figlio era morto», ha dichiarato Elisabetta Casini. Suo figlio, Lorenzo Casini, è deceduto a 22 anni il 3 gennaio 2019 a Gazzoli di Costermano del Garda. E da allora, lei non si dà pace. «Dovrebbero lasciarmi metabolizzare il lutto e invece devo lottare», ha aggiunto.

Elisabetta Casini sta lottando contro la richiesta di archiviazione di un'indagine. L'indagine per omissione di soccorso sviluppata dopo la morte del figlio Lorenzo. Nella notte in cui è morto, il ragazzo aveva infatti mandato dei messaggi di aiuto alla sua migliore amica, all'ex fidanzato e al suo coinquilino, scrivendo di sentirsi male. «Sarebbe bastata una sola telefonata al 118 per salvargli la vita», è il pensiero della donna, la quale si è opposta alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. È un giudice che ora deve decidere se chiudere definitivamente l'inchiesta contro i tre giovani indagati o se approfondirla ancora. Un giudizio che ancora è in sospeso. E anche per ottenere una risposta, Elisabetta Casini ha organizzato un presidio in Piazza Bra.

Ma la lotta di Elisabetta Casini è anche più grande. Con una petizione, lei vorrebbe riaprire completamente il caso sulla morte del figlio. Un caso che secondo lei è stato frettolosamente etichettato come suicidio.

In memoria di Lorenzo Casini, la madre ha fatto inoltre installare una panchina bianca a Garda. Una panchina che diventerà punto di arrivo di una fiaccolata con cui Elisabetta Casini intenderà ricordare il figlio, nel quarto anniversario della morte, nei primi giorni di gennaio.