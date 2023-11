Prodotti spacciati per Doc o Igp e carenze igienico-sanitarie: quattro locali nei guai dopo i controlli

È scattato nei giorni scorsi il servizio dei carabinieri della compagnia di Verona che li ha visti controllare i pubblici esercizi ad alta frequentazione di extracomunitari, spacciatori e tossicodipendenti, anche con l'intervento dei NAS di Padova (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), reparto speciale dell’Arma dedicato al controllo e alla verifica della corretta erogazione di servizi da parte di attività commerciali e delle strutture socio sanitarie e assistenziali presenti in città e nell’immeditata periferia.

In tutto il territorio scaligero sono state controllate 4 imprese alimentari tra bar e ristoranti. In generale, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali in tutte le attività controllate nelle quali, tra l’altro, venivano somministrati ai clienti alimenti impropriamente classificati come "doc" o "igp", cioè di origine diversa rispetto a quella indicata nei menù.

In totale sono state contestate violazioni per un importo complessivo di 5000 euro. Concluse le attività di verifica, sono state informate le autorità sanitarie competenti, che procederanno all’adozione degli opportuni provvedimenti.