Assembramenti e balli fuori norma: carabinieri chiudono un locale a Roncà

A Roncà in via Olmo, i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione hanno chiuso una sala da ballo per assembramento nella notte tra sabato e domenica: Al momento del controllo sarebbero stati presenti oltre 80 clienti, parte dei quali trovati a ballare.

Si tratta di un provvedimento scaturito per inosservanza della normativa volta a limitare il contagio da Covid-19: con ordinanza del 16 agosto il Ministero della Salute ha disposto infatti, su tutto il territorio nazionale, la chiusura delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari dopo le contestazioni di rito, hanno provveduto alla notifica del verbale con sanzione pecuniaria e applicazione della misura accessoria della chiusura per 5 giorni.

Il titolare del locale era stato già contravvenzionato per un motivo analogo la scorsa settimana.