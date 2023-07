Litiga con l'ex sotto casa sua e poi si scaglia contro gli agenti: 35enne arrestata

Non avrebbe digerito la fine della loro relazione e avrebbe avvicinato l'ex compagno, nonostante il divieto che era già stato disposto nei suoi confronti. Domenica sera la polizia di stato di Verona ha dunque tratto in arresto una 35enne di origine romena per atti persecutori, violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale.

Ad allertare le forze dell'ordine proprio durante un litigio è stata la vittima, un 52enne veronese con cui la donna aveva avuto una relazione e che, dopo la fine del rapporto, avrebbe continuato a minacciarlo e perseguitarlo con insistenza.

Quando gli agenti delle volanto sono intervenuti intorno alle 18.45, avrebbero trovato la donna nel cortile condominiale davanti all’ingresso dell’abitazione dell’ex compagno: lì, in maniera molesta ed aggressiva, avrebbe continuato ad inveire contro di lui minacciandolo gravemente.

Alla vista delle divise, la 35enne si sarebbe scagliata violentemente contro i poliziotti, strattonandoli e spingendoli più volte. In preda all'ira, avrebbe poi scagliato il proprio cellulare in direzione dell’ex compagno con l’intenzione di colpirlo, senza tuttavia riuscirci.

Dopo aver tentato di calmarla senza successo, gli agenti, non senza difficoltà, l’hanno fatta accomodare all’interno dell'auto di servizio per accompagnarla negli uffici di lungadige Galtarossa, dove avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile ed aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine anche durante la stesura degli atti di rito.

I successivi accertamenti avrebbero permesso ai poliziotto di scoprire che la donna, donna, pluripregiudicata, risultava già gravata dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con una distanza da mantenere di almeno 500 metri dalla medesima, emessa nello scorso mese di giugno dal tribunale di Verona.

Nei confronti della 35enne, attualmente in Italia senza una fissa dimora, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere. Inoltre il questore, tramite la locale Divisione Anticrimine, ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale.