Scoppia la lite vicino al luogo dell'incidente: la Polizia locale cerca testimoni

La Polizia locale è alla ricerca di testimoni che possano fornire informazioni utili a ricostruire la zuffa tra cittadini verificatasi giovedì sera a margine del grave incidente avvenuto all'incrocio tra via Interrato dell'Acqua Morta e via Carducci.

Erano le 19.32 quando, in prossimità dell'incrocio, una bici e una moto si sono scontrate frontalmente. A bordo della moto, un cittadino 41enne che proveniva da ponte Navi, alla guida della bici invece una donna di 44 anni di nazionalità romena che arrivava dalla parte opposta.

Le telecamere presenti sulla strada hanno ripreso il forte urto tra i due mezzi e le immagini sono ora al vaglio del Pubblico Ministero.

Resta invece da chiarire la genesi dello scontro tra i cittadini subito dopo l'incidente, con atteggiamenti per nulla consoni alla situazione e che hanno intralciato l'attività di soccorso dei sanitari sopraggiunti.

«Si tratta di un episodio molto grave - afferma il comandante della Polizia locale Luigi Altamura-. Non è ammissibile che ci siano persone che si azzuffano mentre sulla strada un uomo e una donna stanno lottando per sopravvivere. Oltretutto, intralciando e ritardando il soccorso da parte dei sanitari arrivati sul posto. Chiediamo a chi era presente o ha assistito a quanto accaduto di informare il Comando, turbare la regolarità di un servizio di pubblica necessità, come quello dei sanitari, è un reato perseguibile penalmente».